Billigflieger Eurowings startet mit Webseite in Schwedisch

Pünktlich zum Start ihrer neuen Basis in Stockholm im März 2022 begrüßt Eurowings schon jetzt ihre Kunden jetzt auch auf Schwedisch, wie das Unternehmen mitteilte.

Ab sofort können schwedische Reisende unter eurowings.com/se in ihrer Landessprache Flüge buchen, die Angebote des Eurowings Sparkalenders nutzen oder sich beispielsweise schon einmal von dem Sommerflugplan zu attraktiven neuen Zielen inspirieren lassen, wie unter anderem nach Spanien, Portugal und Italien – alles bequem und übersichtlich auf Schwedisch schreibt Eurowings in einer Aussendung (Anmerkung: Austrian Wings hat die schwachsinnige Gender-Form der Eurowings-Pressestelle, die von einer überwältigenden Mehrheit der deutschen Bevölkerung kategorisch abgelehnt wird wieder in korrektes Deutsch gebracht).

Eurowings ist der Billigflieger der Lufthansa Group und nach eigenen Angaben Marktführer an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und Köln/Bonn und verfügt zurzeit über eine Flotte von rund 100 Flugzeugen.

(red / EW)