Eurowings will bis zu 750 neue Besatzungsmitglieder einstellen

Eurowings stellt sich trotz der derzeitigen Omikron-Welle auf eine starke Reisesaison mit Nachholeffekten ein. Deutschlands größter Ferienflieger wird in den kommenden zwölf Monaten rund 750 Stellen in den Cockpits und in der Kabine ihrer beiden Flugbetriebe Eurowings Deutschland und Eurowings Europe neu besetzen, teilte die Lufthansa-Billigflugtochter in einer Aussendung mit.

In der schwierigsten Krise des Luftverkehrs hat die Airline eine umfassende Neuausrichtung erfolgreich vollzogen und sich dabei verstärkt auf touristische Ziele und das wachsende Privatreisegeschäft fokussiert. So konnte die Lufthansa Tochter als eine der ganz wenigen Airlines in Europa bereits 2021 wieder Personal einstellen – rund 750 neue Crewmitglieder im Cockpit und in der Kabine, darunter zahlreiche Mitarbeiter aus Flugbetrieben der Lufthansa Group, die vom Verlust ihres Arbeitsplatzes betroffen waren, heißt es in einer Aussendung. De facto bedeutet dies, dass Konzernmitarbeiter jetzt zu schlechteren Konditionen als früher weiterarbeiten "dürfen".

Jetzt soll Eurowings national wie international weiter wachsen, wird in der Aussendung betont: In 2022 wird sich die Airline mit rund 550 weiteren Flugbegleiter und 200 Piloten an Standorten in ganz Europa verstärken. Darüber hinaus sollen auch Geschäftsbereiche am Boden personell aufgestockt werden, beispielweise bei Eurowings Technik in Köln und Düsseldorf, im Vertrieb oder im Bereich Customer Experience.

(red / EW)