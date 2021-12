Eurowings fliegt im Sommer 2022 mehr Ziele an als je zuvor

Wer jetzt die kalten Weihnachtstage nutzen möchte, um schon einmal den Urlaub für 2022 zu planen, kann ab sofort unter mehr als 140 attraktiven Eurowings Direktverbindungen wählen. Mit rund 2.500 wöchentlichen Flügen erreicht das Eurowings Angebot bereits wieder fast das Niveau der Zeit vor Corona. Klarer Spitzenreiter ist dabei die Balearen-Insel Mallorca, die auch im abgelaufenen Jahr wieder Europas beliebteste Sonneninsel war: Eurowings wird Mallorca im Sommer 2022 von mehr als 20 Flughäfen bis zu 380 Mal pro Woche anfliegen und damit ihre Position als Nummer 1 im Balearen-Verkehr weiter ausbauen. Alle Verbindungen sind bereits über eurowings.com oder die Eurowings Kunden App mit wenigen Klicks buchbar. Mit dabei sind eine ganze Reihe attraktiver Sommerziele, die die Lufthansa-Tochter erstmals von einem ihrer großen Standorte anfliegen wird.



Ab Hamburg fliegt Eurowings im Sommer 2022 erstmals die portugiesischen Metropolen Lissabon und Porto sowie die spanischen Ziele Alicante und Bilbao an. Darüber hinaus kommen Reisende ab der Hansestadt erstmals direkt ins italienische Verona und nach Göteborg.



Ab Stuttgart erweitert Eurowings das Angebot mit einem Schwerpunkt bei Zielen im Süden Europas: Erstmals im Programm stehen Porto (Portugal), Adana und Kütahya-Zafer (Türkei), Preveza (Griechenland), Tiflis (Georgien) sowie Tivat (Montenegro) und Tunis (Tunesien). Wieder im Flugplan ist auch das rumänische Timisoara.



Ab Düsseldorf bietet Eurowings die neu im Winter 2021/22 angeflogenen Destinationen Bergamo, Funchal und Tromsø auch im Sommerflugplan 2022 an. Erstmals geht es mit Eurowings auch von Düsseldorf in die griechische Hafenstadt Volos in der Region Thessalien. Neu im Programm ist die serbische Hauptstadt Belgrad. Darüber hinaus fliegt die Airline auch wieder nach Kosice (Slowakei) und Mostar (Bosnien-Herzegowina).



Ab Köln/Bonn fliegt Deutschlands größter Ferienflieger jetzt auch im Sommer auf die Kanareninsel Teneriffa sowie nach Alicante. Nach der Corona-Pause stehen auch die beliebten türkischen Ziele Izmir und Kayseri wieder auf dem Eurowings Flugplan ab Köln/Bonn.



Flexible Umbuchungsmöglichkeiten für alle Eurowings Flüge

Eurowings Passagiere profitieren auch weiterhin von den flexiblen Umbuchungsbedingungen und einer grundsätzlichen Rückfluggarantie: Passagiere können ihre Eurowings Flüge bis 40 Minuten vor Abflug kostenlos ändern, beliebig oft umbuchen sowie kostenlos auf ein anderes Reiseziel innerhalb Europas wechseln.

(red / EW)