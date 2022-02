Fünf Jahre A350 bei Lufthansa - eine Erfolgsgeschichte

Am 10. Februar 2017 nahm Lufthansa den regulären Passagierflugbetrieb mit dem A350 auf. Rund eine Woche zuvor war die erste Maschine dieses Typs feierlich getauft worden. Fünf Jahre später zieht die AUA-Konzernmutter eine positive Bilanz. Mittlerweile sind 17 A350 in München stationiert, weitere vier sollen mit dem Sommerflugplan dazu kommen. Ab Mitte 2023 wird die Flotte nochmals vergrößert.

Austrian Wings Videobericht zur Einführung des A350 bei Lufthansa im Februar 2017 - Video: Austrian Wings Media Crew

Erfüllte Erwartungen

Nach vielen Millionen beförderten Passagieren (die genauen Zahlen gibt Lufthansa nicht bekannt), zog der Kranich jetzt eine positive Bilanz. "Unsere Erwartungen haben sich absolut erfüllt. Wir sind sehr zufrieden, sowohl was die Wirtschaftlichkeit, aber auch das Kundenerlebnis betrifft. Unsere Kunden schätzen das leise Flugzeug und das angenehme Reiseverhalten - so wurde auch die Kabine mehrfach prämiert. Vom Sitzplatzangebot hat die A350 die optimale Größe. Die A350 ist auch 5 Jahre nach Einführung State of the Art", erklärte Sprecherin Bettina Rittberger gegenüber "Austrian Wings".

Der A350 sei von der Wirtschaftlichkeit her "exzellent", betonte Rittberger und verwies darauf, dass das Muster auch besonders umweltfreundlich sei: "Die Maschine verbraucht bis zu 30 Prozent weniger Kerosin als frühere Flugzeugtypen". Nicht zuletzt aufgrund der Nachhaltigkeit erhalte der A350 eine immer größere Bedeutung.

Volle Flotte in der Pandemie

Während Lufthansa in der Corona-Pandemie andere Flugzeuge stilllegte, blieb die gesamte A350-Flotte im Einsatz, weil sie so effizient war. Piloten lobten die Zuverlässigkeit des Flugzeugs. Es sei fleixel und variabel einsatzbar, habe eine gute Performance und ein gutes Flugverhalten. Zudem sei der Arbeitsplatz groß, hell, leise und geräumig, kurzum "äußerst angenehm".

Die Passagierkabine ist hell und geräumig (Anmerkung: Die Aufnahme entstand vor der Corona-Pandemie).

Blick auf die linke Tragfläche

Das Cockpit des A350

Neue First Class

Auch die Zukunft des A350 bei Lufthansa ist gesichert. Rittberger: "Dieser Typ wird auch weiterhin eine der tragenden Säulen unseres Langstreckenverkehrs bleiben." Bereits in wenigen Monaten stoßen vier weitere Maschinen zur Flotte, 2023 folgen neue Maschinen direkt vom Hersteller. Diese Flugzeuge sollen auch die ersten sein, die mit dem neuen First Class Produkt des Kranichs ausgestattet werden.

Austrian Wings wünscht Happy Birthday, A350!

Text: P. Huber