Luftraumsperre wegen Krieg: Rund 250 ukrainische Urlauber in Salzburg gestrandet

Ukrainische Skiurlauber können nicht mehr mit dem Flugzeug zurück in die Heimat.

Mit dem völkerrechtswidrigen Angriff russischer Truppen auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ging auch eine Totalsperre des ukrainischen Luftraums für den zivilen Flugverkehr einher. Wie die "Salzburg Krone" berichtet, sind daher 250 ukrainische Touristen in Salzburg gestrandet, denn ihre Rückflüge in die Heimat wurden gestrichen.

Das Land Salzburg sicherte den Betroffenen laut dem Bericht "volle Unterstützung" zu. Auch einzelne Hoteliers boten den Ukrainern an, ihren Aufenthalt bis zur Klärung der Rückreisemöglichkeiten kostenlos zu verlängern.

(red)