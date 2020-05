Irland: Militärhubschrauber verliert Türe im Flug

Die Militärmaschine befand sich in einer Flughöhe von etwa 800 ft. über Grund, als sich plötzlich eine Schiebetüre löste. Das Teil krachte auf das Gelände einer Schule in West-Dublin, auf welchem sich Kinder aufhielten. Glücklicherweise wurde keine Person von der herabfallenden Tür getroffen, sie schlug wenige Meter neben den spielenden Kindern ein.

Augenzeugen berichteten, dass die Türe in der Luft regelrecht herumwirbelte. Auch einen nahegelegenen Parkplatz, ein Einkaufszentrum sowie weitere Geschäfte verfehlte sie nur knapp.

Das Militär gab an, der Hubschrauber habe sich nach einem Rettungseinsatz auf dem Rückweg zur Basis befunden. "Gegen 17:52 Uhr abends, am 21. Mai, löste sich die hintere Türe eines Rettungshubschraubers, während sich dieser auf dem Rückweg zum Flugplatz Casement befand, und fiel auf das Moyle Park Gelände", so ein Sprecher der Streitkräfte in einer Stellungnahme.

Eine Unfalluntersuchung wurde eingeleitet, der Flugrettungsbetrieb am Folgetag mit einer Ersatzmaschine aufrecht erhalten.

(red Aig)