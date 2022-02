US Air Force verlegt F-35 nach Spangdahlem, fliegt Patrouille über Südpolen

Mehrere F-35 hat die US Air Force auf den deutschen Stützpunkt Spangdahlem verlegt. Von dort aus nehmen die Flugzeuge an der so genannten "Air Policing" Mission an der Grenze zur Ukraine teil. Üblicherweise sind die zivilen Transponder der Flugzeuge dabei ausgeschaltet.

Aktuell fliegt eine F-35 der US Air Force Patrouille an der polnisch-ukrainischen Grenze, siehe unser Titelbild. Der zivile Transponder wurde diesmal nicht abgeschaltet, sodass die Maschine auch im Internet auf diversen Onlineradarplattformen zu verfolgen ist.

Militärexperten gehen davon aus, dass dies mit voller Absicht geschieht, um ein Signal in Richtung des russischen Diktators Wladimir Putin zu senden, der die Ukraine am 24. Februar 2022 völkerrechswidrig überfallen hat. Es ist auch davon auszugehen, dass die auf den Onlineradardiensten sichtbare F-35 von mehreren weiteren Kampfjets begleitet wird.

