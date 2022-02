USA: Zwei Black Hawk Helikopter bei Landung abgestürzt

Die Nationalgarde hielt in den Bergen nahe Salt Lake City eine Routineübung ab. Als die zwei Black Hawk Helikopter zur Landung ansetzten, stürzten beide Maschinen aus niedriger Höhe ab. Videoaufnahmen in Sozialen Netzwerken zeigen, wie die Maschinen in niedriger Höhe jede Menge Schnee aufwirbeln.

Dadurch dürften die Piloten infolge eines Whiteout die Orientierung verloren und schlussendlich abgestürzt sein. Die Standardvorgehensweise bei einem Whiteout wäre ein sofortiges Durchstartmanöver.

Glücklicherweise überlebten alle Insassen der beiden Helikopter den Crash mit leichten Verletzungen.

