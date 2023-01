Australien: Black Hawk statt NH90

Knapp 50 Transporthelikopter des Typs NH90 haben die australischen Streitkräfte in ihrem Arsenal. Doch schon seit geraumer Zeit sind die Australier unzufrieden mit der technischen Zuverlässigkeit des europäischen Produktes. Jetzt zieht die Regierung in Down under deshalb die Reißleine.

Der NH90 wird durch insgesamt 40 Sikorsky UH-60M Black Hawk ersetzt, die auf Stützpunkten in Queensland und New South Wales stationiert werden sollen.

Geplant sei, dass die Auslieferung der Black Hawk noch heuer startet.

Der NH90 gilt auch in der deutschen Bundeswehr als technisches Sorgenkind. Norwegen kündigte im Vorjahr gar seine Bestellung auf und forderte zudem Schadenersatz.

(red)