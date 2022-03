Absturz von Haselsteiner-Heli der Goldeck Flug war menschliches Versagen

Was in Pilotenkreisen angesichts des dichten Nebels am Unglückstag für viele Luftfahrzeugführer bereits völlig klar war, wurde nun auch amtlich durch die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt festgestellt: Der Absturz eines Bell 429 der Goldeck Flug am Flugplatz Wiener Neustadt war auf Pilotenfehler zurückführen.