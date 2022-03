Ihre Russland-Flüge hat Air Baltic als Konsequenz des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges auf die Ukraine bereits eingestellt - wir berichteten. Diese Maßnahme war zunächst bis 26. März befristet, wie das Unternehmen mitteilte.

Nun geht die Airline noch einen Schritt weiter und kündigt an, sich unbefristet aus dem russischen Markt zurückzuziehen. Wie CEO Martin Gauss per Twitter mitteilte, habe man "alle Flüge in der Zukunft" gestrichen.

(red)