Condor-Sonderflug nach Barcelona

FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt: Deutschlands beliebtester Ferienflieger bringt Fußball-Fans mit einem Sonderflug pünktlich zum großen Spiel am 14. April 2022 nach Barcelona. Dort findet das Viertelfinale der Europa League statt.

Eine Condor A330-200 hebt um 13:35 Uhr am Flughafen Frankfurt ab und landet um 15:35 Uhr am Flughafen Barcelona. Am Folgetag geht es um 04:00 Uhr zurück von Barcelona nach Frankfurt. Tickets für den Sonderflug sind unter www.condor.com und telefonisch buchbar.

(red / DE)