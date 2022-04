Condor wieder zurück in Nürnberg: Täglich nach Mallorca

„Willkommen zurück, Condor!“, begrüßt Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe die Rückkehr der Airline. „Die Marke Condor ist bekannt wie kaum eine andere und wird mit hoher Zuverlässigkeit, Qualität und Sympathie verbunden. Condor stellt damit eine ideale Ergänzung unseres touristischen Angebots dar.“

Condor betreibt eine Flotte von über 50 Flugzeugen, die vom unternehmenseigenen Wartungsbetrieb, der Condor Technik GmbH, nach höchsten Sicherheitsstandards gewartet werden. In Nürnberg ist Condor mit Unterbrechungen bereits seit den 1970er Jahren vertreten und setzte von hier aus sogar die legendären Condor-Boeing 747-Jumbojets „Max“ und „Moritz“ ein.

Noch nie gab es so viele Flüge auf die Lieblingsinsel der Franken: Mit Corendon, Ryanair, Eurowings und jetzt Condor gehen gleich vier Fluggesellschaften an den Start und bieten zusammen eine Kapazität von rund einer halben Million Sitzplätzen für den Sommer 2022 an. In der Hochsaison ab Mitte Mai sind bis zu 46 Abflüge pro Woche geplant.

(red / NUE)