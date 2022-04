Condor serviert Produkte von Starbucks auf der Kurz- und Mittelstrecke

Ab dem 1. Mai 2022 können Condor Gäste auf allen Kurz- und Mittelstreckenflügen Kaffee, Tee und heiße Schokolade der beliebten Marke Starbucks genießen. Damit erneuert Deutschlands beliebtester Ferienflieger nicht nur sein Heißgetränkesortiment, sondern erweitert es auch um eine größere Auswahl an köstlichen Produkten von Starbucks.

Condor serviert auf allen Kurz- und Mittelstreckenflügen den Starbucks Medium Roast Instant Kaffee und die ausgesuchten Teavana® Starbucks Teas in den vier Sorten English Breakfast, China Green, Harmonic Mint und Hibiscus Spice. Ebenfalls im Angebot: Starbucks Instant Hot Chocolate und die beliebte Starbucks Caramel Waffel. Die Starbucks® Produkte sind ab 2,90 Euro an Bord erhältlich. Zukünftig sollen weitere Produkte das Sortiment erweitern.

Starbucks wurde 1971 in Seattle gegründet. Noch heute können Besucher das erste Geschäft am historischen Pike Place Market besuchen. Ab Frankfurt fliegt Condor täglich in die größte Stadt im US-Bundesstaat Washington. Reisen mit Condor können bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro gebucht werden, Flugtickets sind unter www.condor.com und telefonisch verfügbar.

(red / DE)