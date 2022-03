Flughafen Linz stellt Sommerflugprogramm vor

Die Planungen der Reiseveranstalter und Airlines für das Charterprogramm im heurigen Sommer sind abgeschlossen. Um den Fluggästen das Buchen so einfach wie möglich zu machen, wurden von den Veranstaltern umfangreiche Pakete geschnürt, welche flexible Umbuchungs- und Stornobedingungen beinhalten, teilte der Flughafen Linz am Donnerstag mit. Ärzte mahnen indes weiter auf alle nicht erforderlichen Reisen zu verzichten.

Griechenland zählt wie auch die Jahre zuvor zu den beliebtesten Reisezielen in diesem Sommer. Dementsprechend warten insgesamt 7 griechische Inseln (Karpathos (via Kos), Korfu, Kos, Kreta/Heraklion (5x wö.), Rhodos (5x wö.), Zakynthos) auf ihre Gäste.

Wie bereits in der Wintersaison wird Ägypten auch im Sommer angeflogen und aufgrund der großen Nachfrage sogar um einen Flug, auf nunmehr 3x wöchentlich (Do, Fr und So), aufgestockt.

Aber auch die anderen klassischen Charterziele kommen nicht zu kurz. Spanien steht wieder mit der bewährten Mallorca-Verbindung ab Mitte April 2x wöchentlich (Mi, So) mit Eurowings auf dem Programm. Natürlich darf auch die Türkei mit Antalya nicht fehlen, diese allseits beliebte Urlaubsdestination wird ab Mitte Mai mit Corendon Airlines wöchentlich (Mi, Sa) angeboten.

Nicht nur das! Zusätzlich steht Bulgarien heuer wieder auf dem Urlaubsflugplan. Mit der an der schönen Schwarzmeerküste liegenden Stadt Burgas, welche ab Anfang Juni 2x wöchentlich (Mi, Sa mit European Air Charter) auf dem Programm steht.

Aber auch Kroatien steht wieder hoch im Kurs. Gruber Reisen entführt alle Badehungrigen von Mitte Mai bis Anfang Oktober (Sa) auf die wunderschöne Insel Brac. Wollten Sie sich vielleicht schon immer auf den Spuren der alten Römer begeben? Dann auf zur

Sightseeing-Tour nach Italien (Mitte Mai / Do - So) mit den beliebten Reiseveranstaltern Schöner Reisen mit Wiesinger oder Ruefa Reisen.

Oder vielleicht doch eher nach Frankreich auf den Spuren Napoleo ns wandeln? Schöner Reisen mit Wiesinger veranstaltet von 26.05. – 29.05.22 eine Reise auf die wunderschöne Insel Korsika. Für alle Wallfahrtbegeisterten veranstaltet das Marianische Lourdes-Komitee von 05.05. – 10.05.22 außerdem eine Reise nach Lourdes.

Madeira, die grüne Insel Portugals bietet eine atemberaubende Naturlandschaft. Eurotours und sabtours organisieren von 02.05. – 09.05.22 eine sicherlich unvergessliche Rundreise in den sonnigen Süden. Für alle Schifffahrtsbegeisterten gibt es im Sommer 2022 ebenfalls ein tolles Angebot. Die Reisewelt veranstaltet Anfang August eine Flusskreuzfahrt zum Schwarzen Meer in Rumänien (Constanta). Noch keine Pläne für die Herbstferien? Zypern (Larnaca), die drittgrößte Insel im Mittelmeer wird 2x wöchentlich (Di, Mi) von 25. / 26.10 – 01.11.22 (European Air Charter) angeflogen und wartet mit einem guten Mix an traumhaften Stränden, tollen Wandermöglichkeiten und einer großen Auswahl an Wassersportmöglichkeiten auf alle Urlaubshungrigen.

„2021 hat uns gezeigt, dass die Menschen wieder per Flugzeug verreisen möchten. Wir können unseren Passagieren ein sehr interessantes und umfangreiches Sommerflugprogramm anbieten und rechnen mit einer erfolgreichen Sommersaison in diesem Jahr “, so Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Linzer Flughafens.

Gleichzeitig warnen Mediziner. Die Coronainfektionen sind auf einem Rekordhoch und es kann durchaus sein, dass die nächste Mutation die Infektiösität der aktuellen Omikronvariante bei der Gefährlichkeit der Deltavariante hat. Deshalb sollte man weiterhin auf alle nicht zwingend notwendigen Reisen verzichten. "Es ist völlig irrelevant, was die Menschen möchten. Wir müssen uns nun einmal nach dem richten, was die medizinische Notwendigkeit ist. Und aktuell werden noch immer Routineoperationen in den Spitälern verschoben, weil wir ansonsten die Coronapatienten nicht mehr versorgen könnten", so ein Arzt zu Austrian Wings: "Zurückhaltung beim Reisen ist nach wie vor angebracht, eigentlich mehr denn je."

