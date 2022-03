Fotoreportage mit Video: Der letzte Besuch der AN-225 "Mrija" am Flughafen Linz

Zerstört wurde die weltweit einzige Antonov AN-225 durch die russischen Aggressoren bei ihrem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine. Insgesamt fünf Mal war das weltgrößte Transportflugzeug in Österreich zu Besuch. Ein Foto- und Videobericht von der letzten Österreich-Rotation dieses ikonischen Flugzeugs.

Die sechsstrahlige Antonov AN-225 "Mrija" (andere Schreibweise "Mriya"), auf Deutsch "Traum", wurde 1988 für den Transport des sowjetischen Raumgleiters Buran entwickelt. Doch mit dem Zerfall der Sowjetunion wurde das russische Buran-Projekt eingestellt und die Antonov an den Hersteller zurückgegeben. Zwischenzeitlich am Flughafen Kiew Hostomel (Russisch: Gostomel) fast seiner Verschrottung geweiht, wurde diese Ikone der Luftfahrt "im Jahr 2000 wieder in flugfähigen Zustand gebracht und kam bereits im Mai 2001 wieder zum Einsatz", wie der Flughafen Linz auf seiner Webseite festhält.

Diese Aufnahmen entstanden beim letzten Linz-Besuch der AN-225, am 24. Jänner 2022 - Video: Gerald Engertsberger / Schnitt: Austrian Wings Media Crew

In Linz ist man nämlich stolz darauf, dass der einzige österreichische Flughafen, den die AN-225 in ihrer Geschichte ansteuerte, der Airport Hörsching war. Seither konnte die Maschine - mit Ausnahme der Generalüberholung 2019/20 - direkt bei ANTONOV Airlines für Frachttransporte gemietet werden.

Die Erstlandung dieses Giganten der Lüfte auf dem Flughafen der oberösterreichischen Landeshauptstadt liegt beinahe 20 Jahre zurück und datiert auf das Jahr 2003. Danach sollte es bis zum Oktober 2021 dauern, ehe die Maschine erneut nach Linz kam und von tausenden Aviatikfans frenetisch begrüßt wurde. Dieser Flug sowie die weiteren drei Rotationen dienten dem Transport von medizinischen Gütern im Kampf gegen die Covid-Pandemie. Zum insgesamt fünften und letzten Mal steuerte der "ukrainische Traum" am 24. Jänner 2022 den Flughafen Linz an. Einen Monat später wurde das Flugzeug durch den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zerstört.

Gerald Engersberger hat Austrian Wings sein Foto- und Videomaterial von diesem aus heutiger Sicht historischen Besuch dieses Flugzeugs zur Verfügung gestellt.

(red)