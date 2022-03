KLM mit 167 Destinationen im Sommer

Die Nachfrage nach Flugreisen steigt, da die Covid-19-Beschränkungen in den Niederlanden und anderen EU-Ländern aufgehoben werden - während Fluglinien und Flughäfen sich darüber freuen, sind Ärzte alarmiert. Aufgrund des verantwortungslosen Verhaltens vieler Menschen ist die Corona-Lage in zahlreichen Spitälern erneut katastrophal. Reisen hat sich in der Vergangenheit wiederholt als massiver Pandemietreiber erwiesen.

KLM hat die Kapazität auf europäischen Strecken im Vergleich zum Vorjahr um 10 % erweitert, was fast dem Niveau von 2019 vor der Pandemie entspricht. Insgesamt sind das rund 16 Millionen Sitzplätze. Die portugiesischen Städte Porto und Lissabon mit drei

bzw. vier Flügen pro Tag sind nur einige der Ziele, die eine Zunahme der KLM-Flüge verzeichnen.

Der Erfolg der neuen Destinationen Belgrad, Dubrovnik und Palma de Mallorca, die letztes Jahr in das KLM-Streckennetz aufgenommen wurden, bedeutet, dass sie erneut in den Sommerflugplan aufgenommen werden. KLM erwartet auch die Rückkehr von Geschäftsreisenden, weshalb Frequenzen auf britischen, deutschen und polnischen Strecken hinzugefügt werden.

Die Verbindungen nach Kiew, St. Petersburg und Moskau sind weiterhin ausgesetzt. KLM beobachtet die Entwicklungen in der Region genau, heißt es.

KLM hat auch die Kapazität auf seinem interkontinentalen Streckennetz um 17 % im Vergleich zum Vorjahr erhöht, als Reaktion auf einen steigenden Buchungstrend. In diesem Sommer werden wir tägliche Flüge nach Aruba, Bonaire und Curaçao anbieten und die Frequenz nach Curaçao während der Sommerferienzeit auf zweimal täglich erhöhen. Port of Spain, KLMs neues tropisches Reiseziel im Winterflugplan, ist auch im Sommerflugplan enthalten und bietet Kunden dreimal wöchentlich Flüge zwischen Amsterdam und der Hauptstadt von Trinidad und Tobago.

Seit die USA im November 2021 die Reisebeschränkungen gelockert haben, ist die Nachfrage nach Flügen stetig gewachsen. Die KLM-Kapazität in die USA in diesem Sommer entspricht der von 2019. Die Wiederaufnahme der Flüge nach Salt Lake City und die Neuaufnahme von Austin in unser Streckennetz bedeutet, dass wir diesen Sommer Direktflüge zu 12 Zielen in den USA anbieten werden, der höchsten Zahl je. Austin, die Landeshauptstadt von Texas, ist ein florierendes Technologiezentrum und Sitz einer

großen Anzahl von Technologieunternehmen. Es ist auch eine blühende Studentenstadt mit einem pulsierenden Nachtleben, der Formel 1 und dem großen South by Southwest Annual Festival (SXSW). KLM führt drei Flüge pro Woche nach Austin durch.

Wir sehen auch, dass sich immer mehr Länder in Asien wieder für Besucher öffnen. Obwohl die Reisebeschränkungen aufgrund von Covid-19 von Land zu Land unterschiedlich sind, steigt die Sommernachfrage nach Reisezielen wie den Philippinen, Thailand, Singapur und Bali. Auch Indien hat angekündigt, die Reisebeschränkungen zu lockern. KLM wird darauf reagieren und die Frequenzen nach Delhi und Mumbai erhöhen. Asien ist nach wie vor ein starker und wichtiger Frachtmarkt, der es uns ermöglicht, weiterhin niedrigere Frequenzen zu allen Zielen vor der Pandemie anzubieten. In China gelten weiterhin Reisebeschränkungen, was bedeutet, dass wir unsere üblichen Netzwerkdienste nach China noch nicht wieder aufnehmen können. Aufgrund von EU-Sanktionen gegen Russland operiert KLM nicht im russischen Luftraum. Die Flugzeiten von und nach Südkorea, Japan und China sind daher im Durchschnitt zwei Stunden länger als üblich. Flüge nach Japan und China machen derzeit einen Zwischenstopp in Seoul.

Die Kapazität auf den meisten Strecken nach Südamerika wurde mehr oder weniger auf das Niveau vor der Pandemie wiederhergestellt. Wir bieten derzeit tägliche Flüge nach Sao Paulo, Panama City und Lima an, mit mindestens sechs Flügen pro Woche nach Quito/Guayaquil, Bogota/Cartagena, Rio de Janeiro und Buenos Aires/Santiago de Chile. Passagiere, die diesen Sommer nach Afrika fliegen wollen, können nun zwischen zehn Destinationen wählen. Auf vielen Strecken wurde die Kapazität im Vergleich zum letzten Sommer erweitert, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Sansibar, das im vergangenen Jahr in unser Streckennetz aufgenommen wurde, ist wieder im Sommerflugplan enthalten. KLM betreibt auch Flüge nach Johannesburg, Kapstadt, Accra, Lagos, Kigali, Entebbe, Nairobi, Kilimanjaro und Dar es Salaam.

(red / KLM)