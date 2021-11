Auch KLM hat USA-Verbindungen wieder aufgenommen

Dies bedeutet, dass KLM den Service zu allen Zielen wieder aufgenommen hat, die es im Winter vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie direkt bediente. Dazu gehören Los Angeles, San Francisco, Chicago, Boston, Atlanta, Miami, Las Vegas, New York, Washington, Minneapolis und Houston. Darüber hinaus bietet KLM Passagieren über seinen Partner Delta Air Lines ein breiteres Netz von US-Destinationen. Mitte Juni wurde Europa für US-Reisende wieder geöffnet.

"Dies ist ein festlicher Tag für alle, die so lange nicht in der Lage waren, die Vereinigten Staaten zu besuchen. Wir freuen uns darauf, das zu tun, was wir am besten können: Menschen zusammenzubringen. Beim Reisen geht es darum, Menschen zu verbinden und genau das treibt alle bei KLM an. Dies ist ein Wendepunkt für uns; ein wichtiger Schritt aus der Krise. Da wir diese Flüge nun mit mehr Vollsitzen unter vollständiger Einhaltung aller Coronavirus-Anforderungen durchführen können, kann KLM den nächsten Schritt in Richtung finanzieller Erholung unternehmen." KLM-Präsident und CEO Pieter Elbers.

(red / KL)