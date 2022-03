Sanktionen gegen Russland: Flugbenzin in Moskau wird offenbar knapp

Als Folge der aufgrund des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verhängten Sanktionen gegen Russland, wird Kerosin auf den Moskauer Flughäfen wohl knapp.

Mehrere internationale Fluglinien (die u. a. für Frachtflüge einen Tankstopp in Moskau einlegten) berichten laut dem Portal "simpleflying.com", dass es in Moskau nicht mehr möglich war, Kerosin zu tanken.

"We were informed by a Russia-based refueling service provider this afternoon that we can no longer refuel our planes at the airport in Moscow."

Ein Korean Air Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur "Reuters"

Um Tankstopps zu vermeiden, werde nun die Frachtzuladung reduziert und vor dem Start mehr Kraftstoff an Bord genommen, heißt es.

