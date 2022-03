Ab heute fliegt Aeroflot nur noch im Inland

Der russische Staatscarrier hat - wie angekündigt - den internationalen Flugbetrieb eingestellt. Zudem gibt es Indizien dafür, dass Flugkraftstoff in Russland knapp werden könnte.

Die gesamte EU, weitere Länder Europas, Kanada und die USA waren schon seit einigen Tagen eine "No-Go-Area" für die russische Aeroflot. Diese Länder haben nämlich - wie berichtet - als Konsequenz aus dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg des russischen Diktators Wladimir Putin auf die Ukraine sämtliche russischen Flugzeuge mit einem Einflugverbot belegt.

Daraufhin kündigte Aeroflot schließlich an, ab heute sämtliche internationale Routen einzustellen. Dabei dürfte auch die Furcht vor einer Beschlagnahmung geleaster Flugzeuge eine Rolle spielen.

Zudem berichtet das Portal "Aero.de", dass es Indizien dafür geben, dass der Flugzeugtreibstoff in Russland knapp werden könnte. So sei beispielsweise Korean Air Cargo, die auf dem Weg von Südkorea nach Frankfurt bisher in Moskau einen Tankstopp einlegte, aus Russland darüber informiert worden, dass die Flugzeuge der Airline nicht mehr betankt werden können.

(red)