SkyUp Airlines bittet westliche Airlines um Aufträge

Wie das Schweizer Portal "Aerotelegraph" berichtet, bittet die ukrainische Fluggesellschaft SkyUp Airlines westliche Fluggesellschaften um Aufträge im Rahmen von Wetlease-Verträgen. Man habe 15 Boeing 737 und 1.200 Mitarbeiter, deren Jobs in Gefahr seien.

SkyUp wurde im Jahr 2016 gegründet und betreibt aktuell eine Flotte von 15 Boeing 737. Weitere sieben Boeing 737 MAX sind bestellt. SkyUp Airlines wollte am 22. April auch eine Verbindung nach Wien aufnehmen.

Gleichzeitig forderte die Airline via Facebook den Westen auf, für den ukrainischen Luftraum eine Flugverbotszone zu erlassen. Derartige Forderungen hatten auch ukrainische Politiker wiederholt an die NATO gerichtet. Bislang lässt der Westen die Ukraine diesbezüglich jedoch im Stich und trägt damit Mitverantwortung an russischen Kriegsverbrechen, etwa der Bombardierung von Krankenhäusern.

(red)