Mit Video: Ukrainische Flugbegleiter fordern NATO zur Luftraumsperre über der Ukraine auf

In einem bewegenden Video erzählen ukrainische Flugbegleiter vom Krieg und appellieren an den Westen, die Ukraine nicht länger im Stich zu lassen und den Luftraum über dem Land endlich zu sperren.

In den auch über die Sozialen Medien verbreiteten Aufnahmen schildern ukrainische Flugbegleiter wie sie den völkerrechtswidrigen Überfall der russischen Aggressoren auf ihr Land erlebt haben und was das für sie im Alltag bedeutet. Einige von ihnen haben keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie, andere können nicht mehr nach Hause.

Das Video der Flugbegleiter (ACHTUNG: Gegen Ende sind Szenen von Krieg und menschlichem Leid zu sehen) - Schnitt: Austrian Wings Media Crew

Alle gemeinsam appellieren sie an die NATO, sich nicht länger vor ihrer Verantwortung zu drücken und den Luftraum über der Ukraine endlich zu sperren, um weitere russische Kriegsverbrechen an Zivilisten (ACHTUNG: Aufnahmen am Ende des Videos können für manche Zuseher verstörend wirken) zu verhindern.

(red HP)