Ukrainische Verteidiger schießen erneut zwei russische Kampfjets ab

Mit bodengebundenen Schnellfeuerwaffen und Boden-Luftraketen erringen die Ukrainer täglich neue Erfolge in ihrem verzweifelten Abwehrkampf gegen die russischen Aggressoren.

So gelang den ukrainischen Heimatschützern binnen weniger Stunden der Abschuss zweier russischer Kampfjets. Eine Suchoi Su-34 wurde um die Mittagszeit über Volnovakha abgeschossen. Bereits am Vormittag war eine Su-30 bei der Stadt Irpin dem ukrainischen Flugabwehrfeuer zum Opfer gefallen. Über das Schicksal der Besatzungen der Jets ist nichts bekannt.

Inzwischen vermeldete das ukrainische Verteidigungsministerium auch, dass die ersten freiwilligen ausländischen Kämpfer in der Ukraine eingetroffen seien. Insgesamt erwartet die ukrainische Regierung in den nächsten Tagen und Wochen 16.000 Freiwillige, die das Land im Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland unterstützen. Russland hatte die Ukraine am 24. Februar völkerrechtswidrig überfallen.

(red)