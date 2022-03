Wizz Air: 100.000 kostenlose Sitzplätze für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Darüber hinaus ist sich Wizz Air bewusst, dass viele Flüchtlinge sich bereits in Bewegung gesetzt haben und möglicherweise an anderen Orten gestrandet sind. Aus diesem Grund bietet die Fluggesellschaft auch einen Rettungstarif von 29,99** Euro auf allen anderen Flügen (außer in die VAE, nach Island und auf die Kanaren) sowie einen Rettungstarif von 69,99** Euro auf allen Flügen in die VAE, nach Island und auf die Kanaren an.

Ukrainische Flüchtlinge, die einen Flug buchen möchten, können dies unter https://wizzair.com/de-de#/rescue tun. Die 100.000 kostenlosen Plätze und die Sondertarife werden den ganzen März über zur Verfügung stehen. Die Passagiere müssen bei der Buchung ihre ukrainische Reisepass-/Personalausweisnummer angeben und diesen beim Check-In vorlegen.

Wizz Air empfiehlt den Kunden weiterhin, auf der Website zu prüfen, ob noch günstigere Tarife verfügbar sind. Wizz Air möchte jedoch sicherstellen, dass alle ukrainischen Flüchtlinge Zugang zu erschwinglichen Reisen haben, egal wo sie sich in dieser Krisenzeit befinden.

József Váradi, Chief Executive Officer von Wizz Air, sagte: „Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine in dieser Zeit der Krise. Wir setzen uns dafür ein, so vielen ukrainischen Flüchtlingen wie möglich zu helfen, an einen sicheren Ort zu gelangen. Deshalb bieten wir ihnen 100.000 kostenlose Sitze aus den Grenzländern und spezielle Rettungstarife für alle anderen Flüge an. Unsere Mitarbeiter im gesamten Streckennetz haben vor Ort bereits große humanitäre Anstrengungen unternommen und als Unternehmen wollen wir unseren Teil zu diesen Bemühungen beitragen, indem wir den Flüchtlingen eine sichere Reise ermöglichen."

(red / W6)