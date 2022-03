Wizz Air veröffentlicht Winterflugplan 2022/23

Der ungarische Billigflieger Wizz Air gibt jetzt ihren Winterflugplan 2022 (Oktober 2022 – März 2023) bekannt. Insgesamt wurden 810 Routen aus 1100 des Netzwerks von Wizz Air aufgenommen mit über 120.000 Flügen und fast 26 Millionen Sitzplätzen. Tickets sind bereits buchbar.

Während die Luftfahrtbranche zu ihren Kapazitäten vor Corona zurückkehrt, baut Wizz Air ihr Streckennetz weiter aus und wird ihre Passagiere im Winter 2022-2023 auf Strecken in ganz Europa befördern. Für Familienurlaube, Stranddestinationen, Städtereisen oder einfach nur, um Freunde und Familie im Ausland zu besuchen, bietet das WIZZ-Netzwerk ab Wien eine Welt voller Möglichkeiten: die Verbindung Wien – Scharm El-Scheich wird ab Oktober wieder bedient und bringt Passagiere ins sonnige Ägypten und ab November 2022 wird Amman in Jordanien erneut angeflogen. Zusätzlich zu diesen kulturellen Highlights werden mit Verbindungen nach Teneriffa, Nizza und Bari auch Flüge zu verschiedenen europäischen Stranddestinationen geboten, mit denen Passagiere dem kalten Winter in Österreich entfliehen können.

Neben der Möglichkeit, das Flugerlebnis individuell zu gestalten, bietet Wizz Air den Reisenden mit WIZZ Flex auch eine hohe Flexibilität. Durch die Erweiterung ihrer Buchung haben die Passagiere einen zusätzlichen Schutz und können wählen, ob sie an einem anderen Datum oder zu einem anderen Zielort reisen möchten. Außerdem haben sie die Möglichkeit, ihren Flug bis zu 3 Stunden vor dem Abflug zu stornieren, ohne dass Gebühren anfallen, und erhalten 100 Prozent des ursprünglichen Flugpreises in Form von Flugguthaben erstattet.

(red / W6)