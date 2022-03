Wizz Air mit neuer Verbindung ab Dortmund

Ab 16. Juni geht es zwei Mal pro Woche von Dortmund nach Héviz im Westen des Landes in unmittelbarer Nähe zum bekannten Plattensee. Als größte Attraktion der Stadt gilt der in ganz Europa einzigartige natürliche Torf-Heißwassersee, der Hévíz zu einem der meistbesuchten Orte in Ungarn macht. Die heilende Wirkung des Hévíz-Sees war bereits in der Römerzeit bekannt. Am Donnerstag und am Sonntag geht es nonstop von Dortmund zum Hévíz-Balaton Airport. Der Flughafen liegt etwa zehn Kilometer von der Stadt entfernt.

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Berlin, Hannover und Bremen. In Österreich unterhält die Airline eine Basis am Flughafen Wien.

(red / W6)