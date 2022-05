Brigadier Luttenberger neuer Kommandant der Luftunterstützungsbrigade

Der neue Kommandant, Brigadier Luttenberger, betonte in seiner Ansprache den guten Ruf des Verbandes im In- und Ausland für dessen professionelle Aufgabenerfüllung. Für die Zukunft forderte er vier Eigenschaften einzuhalten: „Stets einsatzbereit, zukunftsorientiert, vorbildhaft und professionell zu sein.“

Brigadier Promberger dankte in seiner Rede Oberst Klecatsky für seine umsichtige Führung des Luftunterstützungverbandes und führte als Beispiel die erfolgreiche Bekämpfung des Waldbrandes in Hirschwang an der Rax letzten Jahres an.

Austrian Wings Videobeitrag über den Löscheinsatz beim Waldbrand im Raxgebiet.

Der neue Kommandant, Brigadier Luttenberger, bringe für diese Aufgabe seine fliegerische Erfahrung aus internationalen Einsätzen und der gewonnenen Expertise aus seinen Verwendungen im Bereich der Luftstreitkräfte ein. Promberger wisse „das Kommando, dass die Transport- und Luftaufklärungsflüge des Bundesheeres durchführe, in guten Händen“.

Brigadier Luttenberger war zuletzt stellvertretender Leiter des „Fachstabes Luft“ des Kommandos Streitkräfte, ist Hubschrauberpilot, absolvierte den Generalstabskurs an der Landesverteidigungsakademie in Wien und später das „US Air War College“ in Montgomery/Alabama. Luttenberger war mehrfach in Auslandseinsätzen im Kosovo und in Bosnien und Herzegowina eingesetzt. Der 57-Jährige ist verheiratet und hat eine Tochter.

Vom Fliegerhorst Vogler in Hörsching aus koordiniert das Kommando Luftunterstützung alle Transport- und Luftaufklärungsflüge des Bundesheeres. Dabei werden die "Hercules"-Flieger der Lufttransportstaffel und die beiden Staffeln der Transporthubschrauber Agusta Bell 212 direkt vom Kommando geführt. Dem Kommando Luftunterstützung sind auch die „Black-Hawk“-Transporthubschrauber in Langenlebarn und die „Alouette“ III-Hubschrauber in Aigen im Ennstal unterstellt.

Dass die Einsatzbereitschaft des Heeres überhaupt noch gewährleistet ist, ist ausschließlich auf das Engagement und die Kreativität der Truppe zurückzuführen, wurde das Bundesheer jedoch von einer völlig verantwortungslosen Politik über Jahrzehnte zu Tode gespart.

(red / MilKdo OÖ)