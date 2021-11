Mit Video: Bundesheer und Flugpolizei als fliegende "Waldbrand-Feuerwehr"

Nicht weniger als 16 Fluggeräte bekämpften am gestrigen Sonntag den verheerenden Waldbrand im Raxgebiet aus der Luft. Unterstützt wurden sie von einer Hundertschaft an Helfern am Boden. Eine Austrian Wings Foto- und Videoreportage. Es berichten die Fotografen/Kameraleute Dobrozemsky, Huber, Bosina sowie weitere Mitglieder der Austrian Wings Media Crew.