Ethiopian bestellt fünf Boeing 777 Frachter

Der CEO der Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tasew, sagte: "Die Aufnahme dieser fünf B777-Frachter in unsere Frachtflotte wird es uns ermöglichen, die wachsende Nachfrage in unserem Frachtgeschäft zu befriedigen. Mit den neuen Aufträgen festigen wir unsere Partnerschaft mit Boeing und heben mit der Erweiterung unserer Frachterflotte die Kapazität und Effizienz unserer Frachtdienste auf ein neues Niveau. Wir sind stets bestrebt, unsere Kunden mit den neuesten technischen Flugzeugen zu bedienen, die die Luftfahrtindustrie zu bieten hat. Unser größtes Frachtterminal in Afrika in Verbindung mit treibstoffeffizienten Frachtern und gut ausgebildeten Fachleuten für die Frachtabfertigung ermöglicht es unseren Kunden, einen qualitativ hochwertigen Transportservice zu erhalten. Die Kunden können sich auf Ethiopian verlassen, wenn es um weitreichende Frachtdienste auf fünf Kontinenten geht."

Der 777-Frachter von Boeing ist nach Angaben der Airline das weltweit größte, reichweitenstärkste und leistungsfähigste zweistrahlige Frachtflugzeug, das derzeit mit einem um 17 % geringeren Treibstoffverbrauch und geringeren Emissionen im Vergleich zu früheren Flugzeugen fliegt. Ethiopian Airlines betreibt derzeit eine Flotte von neun 777-Frachtern, die mit einer Reichweite von 9.200 km (4.970 nautische Meilen) und einer maximalen Nutzlast von 107 Tonnen (235.900 lb) Afrika mit 66 speziellen Frachtzentren in Asien, Europa, dem Nahen Osten und Amerika verbinden. Ethiopian Cargo and Logistics Services deckt 127 internationale Ziele auf der ganzen Welt ab, sowohl mit Frachtraumkapazität als auch mit speziellen Frachterdiensten.

Anfang März 2022 gaben Boeing und Ethiopian Airlines außerdem die Unterzeichnung einer Absichtserklärung über den Kauf von fünf 777-8 Frachtern bekannt, dem neuesten, leistungsfähigsten und treibstoffeffizientesten zweistrahligen Frachter der Branche.

Ethiopian Airlines betreibt außerdem drei umgerüstete 737-800-Frachter sowie eine kombinierte Passagierflotte von mehr als 80 Boeing-Flugzeugen, darunter 737, 767, 787 und 777.

(red / ET)