Ethiopian Airlines fliegt ab 2. Juli nach Chennai

Chennai wird als viertes Ziel in Indien nach Neu-Delhi, Mumbai und Bengaluru in das umfangreiche ET Streckennetz aufgenommen. Ethiopian nahm seinen Dienst nach Indien 1966 mit einem Erstflug nach Neu-Delhi auf, nur 20 Jahre nach der Gründung der Fluggesellschaft.

Ethiopian leistete gemäß eigenen Angaben "Pionierarbeit" im Luftverkehr zwischen Afrika und Indien. Kürzlich feierte Ethiopian das 50-jährige Jubiläum ihrer ununterbrochenen Verbindung nach Mumbai, der Handelshauptstadt Indiens.

Auf den Chennai-Flügen wird die Boeing 737 MAX 8. Aus Imagegründen wird der Typ in Presseaussendungen der Airline als Boeing 737-8 bezeichnet. Um Verwechslungen mit der Boeing 737-800 zu vermeiden, verwendet Austrian Wings weiterhin die korrekte Typenbezeichnung Boeing 737 MAX 8.

(red / ET)