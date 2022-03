Mesfin Tasew zum neuen CEO der Ethiopian Airlines Group ernannt

Mesfin verfügt über 38 Jahre Erfahrung im Management und Betrieb von Fluggesellschaften in den Bereichen Flugzeugwartung und -technik, Beschaffung, Informationstechnologie, Flugbetrieb, Kompetenzentwicklung, Kapazitätsaufbau, Entwicklung von Unternehmensstrategien, Management des Flugbetriebs und Unternehmensführung. Er erwarb einen Master in Business Administration (MBA) von der Open University im Vereinigten Königreich, einen MSc-Abschluss in Elektrotechnik mit Spezialisierung auf Kommunikationstechnik von der Addis Abeba Universität und einen BSc-Abschluss in Elektrotechnik von der Addis Abeba Universität.

Der Vorstandsvorsitzende der Fluggesellschaft, Girma Wake, sagte: "Ich möchte Herrn Mesfin zu seiner neuen Ernennung gratulieren und bin von seinen Fähigkeiten überzeugt. Wir sind davon überzeugt, dass Herr Mesfin die Fluggesellschaft zu einem noch größeren Erfolg führen und sie auf dem richtigen Weg halten wird, der sie über viele Generationen hinweg wachsen lassen wird. Ich fordere die 17.000 Mitarbeiter von Ethiopian und die Vorstandsmitglieder auf, dem neuen Group CEO zur Seite zu stehen, um den Höhenflug der Fluggesellschaft aufrechtzuerhalten. Wir sind auch dankbar für die bemerkenswerten Beiträge des früheren Group CEO".

Mesfin Tassew seinerseits sagte: "Ich fühle mich geehrt und bescheiden, zum Chief Executive Officer der Ethiopian Airlines Group ernannt zu werden, der ich seit fast vier Jahrzehnten in verschiedenen Positionen gedient habe. Meine neue Rolle gibt mir die Möglichkeit, das schnelle und profitable Wachstum unserer geliebten Fluggesellschaft fortzusetzen und sie auf die nächste Stufe zu heben. Ich rufe alle meine Kolleginnen und Kollegen bei Ethiopian auf, sich die Hände zu reichen und den Erfolg weiter voranzutreiben".

Mesfin ist seit 2021 Chief Executive Officer von ASKY Airlines und hat die Fluggesellschaft bis zu seiner neuen Ernennung mit einer profitablen Wachstumsstrategie geführt. Von 2010 bis 2021 war er als Chief Operating Officer von Ethiopian Airlines tätig.

In den verschiedenen Funktionen, die er während seiner 38-jährigen Dienstzeit innehatte, war Mesfin maßgeblich für die Planung und Umsetzung von Strategien verantwortlich, die die Fluggesellschaft am afrikanischen Himmel und darüber hinaus zum Erfolg führten. Er war u. a. für die Gesamtwartung der Flotte von ET, die Entwicklung von Fähigkeiten und Kapazitäten, die Leitung des Automatisierungsprojekts der Abteilung Wartung und Technik und die Leitung von Projekten im Zusammenhang mit der Anschaffung von Flugzeugen verantwortlich.

Er leitete erfolgreich den effizienten und kostengünstigen Betrieb der Fluggesellschaft, indem er Prozesse optimierte und interne Ressourcen entwickelte, um der Wachstumsstrategie der Fluggesellschaft gerecht zu werden.

Außerdem war er von 2006 bis 2010 Vice President of Maintenance and Engineering, von 1998 bis 2006 Chief Information Officer, von 1995 bis 1997 Manager of Planning and Automation, Maintenance and Engineering Division und von 1984 bis 1994 Avionics Engineer und Supervisor Avionics Engineering Group von 1984 - 1994.

Er nahm an zahlreichen lokalen und internationalen Seminaren im Bereich der Luftfahrtindustrie und der allgemeinen Führung teil. Er erhielt u. a. Schulungen in den Bereichen Führung und Betriebsmanagement von Fluggesellschaften, Luftfahrtvorschriften und Flugzeugwartung.

Im Jahr 1984 wurde Mesfin von der Technischen Fakultät der Universität Addis Abeba als herausragender Absolvent des Jahres mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

(red / ET)