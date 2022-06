Hannover: Air Serbia fliegt direkt nach Belgrad

Die Maschine wurde anlässlich des Erstfluges vergangene Woche mit einer Taufe der Flughafenfeuerwehr begrüßt. Martin Altemöller (Bereichsleiter Aviation Management am Hannover Airport) nahm die Crew des Fluges JU 270 und einige Vertreter der Airline in Empfang. Es war die erste Landung der Air Serbia in Hannover nach einer coronabedingten Pause von mehr als zwei Jahren.

Drei Mal in der Woche geht es jetzt wieder in die serbische Hauptstadt. Jeden Montag, Freitag und Sonntag verbindet Air Serbia Hannover mit Belgrad. Passagiere profitieren von sehr guten Anschlüssen innerhalb des Balkans und nach Osteuropa z. B. nach Skopje, Split, Dubrovnik, Tirana, Athen, Thessaloniki und Bukarest. Die Verbindung ist auch im Winterflugplan geplant.

(red / HAJ)