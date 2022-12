Air Serbia mit vier neuen Destinationen in Italien

In der nächsten Sommersaison wird Air Serbia Direktflüge zwischen Belgrad und den italienischen Städten Catania, Neapel, Florenz und Palermo einführen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Ziele der nationalen Fluggesellschaft Serbiens in diesem Mittelmeerland auf zehn, wie die Airline bekannt gab.

Air Serbia plant, die neuen Ziele in Italien zweimal wöchentlich mit Flugzeugen vom Typ Airbus A319 und A320 anzufliegen.

Die Flüge zwischen Belgrad und Catania starten am 14. April 2023 und zwar immer montags und freitags. Ab dem 19. Mai 2023 werden die Passagiere jeden Montag und Freitag die Möglichkeit haben, in die wichtigste Hafenstadt Süditaliens, Neapel, zu fliegen. Die Flüge zwischen Belgrad und Florenz werden am 20. Mai 2023, jeweils dienstags und samstags, ihren Betrieb aufnehmen. Air Serbia wird ab dem 14. Juni 2023 jeden Mittwoch und Samstag Flüge nach Palermo, der regionalen Hauptstadt Siziliens, anbieten.

Die Tickets können bereits gebucht werden.

(red / JU)