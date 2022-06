Österreichischer Luftfahrtverband kritisiert Greenpeace

Entgegen der unsachlichen Behauptungen von Greenpeace ist die Luftfahrt bereits mit konkreten Schritten am Weg, das erste CO2-neutrale Massenverkehrsmittel zu werden, so der Verband in einer Aussendung. Schon jetzt stößt die gesamte europäische Luftfahrt nach Angaben des ÖLFV weniger als 1% der CO2-Emissionen in Europa aus und global liegt der Wert bei unter 3% (alle Werte vor der Pandemie). Durch die Einführung von synthetischen Kraftstoffen werden diese geringen Prozentsätze aus heutiger Sicht bis 2045 auf Null gesenkt. Das weiß auch Greenpeace. Und ignoriert dabei auch noch den Umstand, dass die Luftfahrt unter allen Verkehrsmitteln jenes mit dem geringsten Flächenverbrauch ist. Stattdessen schlägt Greenpeace Maßnahmen vor, die - wenn sie denn umgesetzt würden - den CO2 Ausstoß sogar erhöhen würden.