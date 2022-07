2,4 Millionen Passagiere nutzten im Juni den Flughafen Wien

Der Flughafen Wien verzeichnet im Juni weiter Aufwind: Die Passagierzahlen sind im Juni 2022 mit 3.067.003 Reisenden in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) und mit 2.400.515 Reisenden am Standort Wien etwa dreimal so hoch wie im Juni des Vorjahres (2021). Im Vergleich zum Vorkrisenniveau beträgt das Passagieraufkommen im Juni 2022 in der Gruppe 81,4% und am Standort Wien 80,4% vom Juni 2019 – also noch um etwa 20 Prozent niedriger als vor der Corona-Pandemie.

Trotz der höheren Passagierzahlen reibungsloser Betrieb am Flughafen Wien, dank des großartigen Einsatzes der ganzen Flughafenmannschaft, so der Airport in einer Aussendung.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 1.775.789 Passagiere (+233,1%) und die der Transferpassagiere auf 617.492 Passagiere (+227,7%). Die Flugbewegungen stiegen auf 18.140 Starts und Landungen (+120,6%). Das Frachtaufkommen sank gegenüber dem Juni 2021 um 6,4% auf 19.981 Tonnen.

Details zum Passagieraufkommen

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Juni 2022 stieg nach Westeuropa auf 865.654 Passagiere (+236,5%) im Vergleich zum Vorjahr 2021. Nach Osteuropa reisten im Juni 2022 insgesamt 223.288 Passagiere (+158,2%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 37.963 Passagiere (+378,1%) und nach Afrika 20.441 (+314,9%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im Juni 2022 insgesamt 52.536 Passagiere (+313,0%) und in den Fernen Osten 9.987 Passagiere (+>500%).

Auch die Flughafen-Wien-Beteiligungen legen zu: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Juni 2022 auf 603.532 Reisende (+216,8%) und liegt damit bei 83,6% vom Vorkrisenniveau (Juni 2019). Am slowakischen Flughafen Kaschau/Kosice stieg das Passagieraufkommen auf 62.956 Reisende (+497,1%) und liegt damit bereits leicht über dem Vorkrisenniveau.

Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.

Alle in dieser Presseaussendung getroffenen Aussagen, die an die Zukunft gerichtet sind und auf künftige Entwicklungen der Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe Bezug nehmen, beruhen auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensführung. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Einschätzungen nicht eintreffen oder die im Risikobericht des Unternehmens beschriebenen Risiken eintreten, können die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den zurzeit erwarteten abweichen. Trotz größter Sorgfalt erfolgen daher alle zukunftsbezogenen Aussagen ohne Gewähr und die Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Flughafen Wien (VIE) 06/2022 06/2021 06/2019 01-06/2022 Diff. % 2021 Diff. % 2019 Passagiere an+ab+transit 2.400.515 725.244 2.985.210 9.237.544 +369,7 -37,0 Lokalpassagiere an+ab 1.775.789 533.030 2.278.897 7.101.943 +410,7 -37,6 Transferpassagiere an+ab 617.492 188.452 690.164 2.098.562 +273,9 -34,1 Bewegungen an+ab 18.140 8.222 24.321 81.017 +175,1 -36,6 Cargo an+ab in to 19.981 21.354 22.146 123.900 -0,7 -8,9 MTOW in to 738.644 346.973 976.723 3.399.091 +152,5 -34,8 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 06/2022 06/2021 06/2019 01-06/2022 Diff. % 2021 Diff. % 2019 Passagiere an+ab+transit 603.532 190.505 721.565 2.345.296 +480,8 -27,9 Lokalpassagiere an+ab 602.765 190.412 717.883 2.341.667 +480,5 -27,6 Transferpassagiere an+ab 766 88 3.618 3.614 > 500 -79,8 Bewegungen an+ab 3.998 1.983 4.951 17.629 +248,3 -26,3 Cargo an+ab (in to) 1.374 1.324 1.205 7.352 -0,1 -6,6 MTOW (in to) 153.555 71.618 188.375 677.267 +273,3 -25,1 Flughafen Kaschau/Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 06/2022 06/2021 06/2019 01-06/2022 Diff. % 2021 Diff. % 2019 Passagiere an+ab+transit 62.956 10.543 61.928 189.742 > 500 -13,0 Lokalpassagiere an+ab 62.956 10.543 61.928 189.742 > 500 -12,9 Transferpassagiere an+ab 0 0 0 0 n.a. n.a. Bewegungen an+ab 542 114 646 1.728 > 500 -34,8 Cargo an+ab (in to) 0 0 6 0 n.a. -98,5 MTOW (in to) 18.128 3.882 18.304 55.654 > 500 -11,4 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 06/2022 06/2021 06/2019 01-06/2022 Diff. % 2021 Diff. % 2019 Passagiere an+ab+transit 3.067.003 926.292 3.768.703 11.772.582 +391,8 -35,1 Lokalpassagiere an+ab 2.441.510 733.985 3.058.708 9.633.352 +430,1 -35,0 Transferpassagiere an+ab 618.258 188.540 693.782 2.102.176 +274,2 -34,4 Bewegungen an+ab 22.680 10.319 29.918 100.374 +188,6 -35,0 Cargo an+ab (in to) 21.355 22.678 23.358 131.252 -0,7 -8,8 MTOW (in to) 910.327 422.473 1.183.402 4.132.012 +168,9 -33,2

