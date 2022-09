Flughafen Wien verdoppelt Lehrstellen

Der Flughafen Wien bildet ab heute 1. September 2022 30 neue Lehrlinge aus und verdoppelt damit die Anzahl der Lehrstellen am Airport: Insgesamt werden nun derzeit 73 Lehrlinge in den Berufen Elektro- und Gebäudetechnik, KFZ- und Nutzfahrzeugtechnik, Metalltechnik, Sanitär-, Lüftungs- und Heizungstechnik sowie im IT-Bereich beschäftigt. Der Flughafen Wien sorgt so schon jetzt für die Fachkräfte von morgen. Mit acht neuen weiblichen Auszubildenden steigt der Frauenanteil in technischen Berufen am Flughafen Wien weiter an.