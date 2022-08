Flughafen Wien versteigert Airport-Memorabilia zugunsten von ukrainischen Putin-Opfern

Gemeinsam mit der Online-Auktionsplattform AURENA versteigert der Flughafen Wien ab heute, 26. August 2022, Airport-Memorabilia wie Hinweisschilder, Erstflugsbanner, Flugzeugmodelle, Baustellenhelme und zahlreiche andere Gegenstände für den guten Zweck. Der Gesamterlös der Auktion kommt der Initiative Nachbar in Not und damit den ukrainischen Opfern des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin zugute.

Ab sofort Airport-Sammelstücke für den guten Zweck ersteigern

Die Auktion wird gemeinsam mit der Online-Auktionsplattform AURENA durchgeführt und ist ab sofort über die Website www.aurena.at abrufbar. Verschiedene Sammelstücke aus der jüngeren Flughafen-Zeit wie etwa Hinweisschilder, Flugzeugmodelle, Souvenirs von Veranstaltungen wie dem Office Park 4-Spatenstich oder der Eröffnung der Vienna Lounge, eine überdimensionale Skulptur von einer jüngsten Charity-Buchaktion sowie viele weitere Gegenstände können dabei ersteigert werden.

Erlöse kommen Nachbar in Not und den Opfern des Ukraine-Krieges zugute

Mitsteigern ist einfach möglich: Einfach online auf aurena.at registrieren und mitbieten. Insgesamt werden in den nächsten Wochen drei Versteigerungen mit ausgemusterten Flughafen-Produkten und vor vielen Jahren zurückgelassenen und nun nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist verfügbaren Gegenständen stattfinden. Alle Details zu Besichtigungs- und Abholungsterminen sind auf www.aurena.at zu finden. Der gesamte Erlös der Versteigerung kommt der Initiative Nachbar in Not und den Opfern des Ukraine-Krieges zu gute.

Auktion: ab sofort unter www.aurena.at/auktion/6656/Flughafen1

(red / VIE)