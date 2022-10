FACC ehrt langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Vergangenes Wochenende ehrte die FACC langgediente Mitarbeiter, die in diesem Jahr ein rundes Dienstjubiläum feiern. FACC CEO Robert Machtlinger war Gratulant und Jubilar zugleich: Er ist seit 40 Jahren bei der FACC an Bord.

Innovation braucht neben Begeisterung und Ausdauer vor allem auch viel Erfahrung: Es sind vor allem langgediente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrem Knowhow und vor allem ihrer Leidenschaft Projekte über viele Jahre begleiten und so nicht nur für Kontinuität sorgen, sondern auch wesentlich dazu beitragen, große Visionen – wie eine noch nachhaltigere Luft- und Raumfahrt – langfristig umzusetzen. Bei der diesjährigen Jubilarfeier am vergangenen Wochenende zeigte die FACC langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in diesem Jahr ein rundes Jubiläum feiern, ihre Wertschätzung. Geehrt wurden alle Jubilare ab einer Dienstzeit von 10 Jahren.



3780 Jahre Erfahrung

Insgesamt wurden 256 Crew Mitglieder auf die Bühne geholt und entsprechend geehrt, ausgezeichnet und belohnt. Alle Dienstjahre zusammengerechnet standen so 3.780 Jahre Erfahrung auf der Bühne. Während der vergangenen 30 Jahre wurde die FACC zum global tätigen Aerospace Unternehmen, das gerade in den letzten beiden Jahren erfolgreich die neuen Geschäftsbereiche Space und Urban Air Mobility erschlossen hat. Die ausgezeichneten Jubilare haben diese Entwicklungen wesentlich geprägt und stehen durch ihre Leistung auch für die Qualität, die das Unternehmen international auszeichnet.



FACC CEO Robert Machtlinger gratulierte zum Jubiläum: „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teilweise weit über 10 Jahre bei uns an Bord sind, sind ein Beleg von Loyalität und zugIeich auch Garant für stete Innovation und stetige Weiterentwicklung. Ich bedanke mich stellvertretend für die gesamte FACC für die gegenseitige Wertschätzung und freue mich auf noch viele gemeinsame Jahre.“ Robert Machtlinger zählte im Rahmen des feierlichen Events auch selbst zu den Jubilaren: Vor 40 Jahren hat der heutige CEO als Lehrling begonnen.

(red / FACC)