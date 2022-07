Kabinendruckverlust auf Eurowings A330

Der Airbus A330 mit dem Kennzeichen D-AIKA des Lufthansa Billigfliegers Eurowings Discover befand sich am 17. Juli mit 179 Passagieren an Bord auf dem Weg von Puerto Plata nach Frankfurt am Main. Rund 50 Kilometer südlich von Irland kam es plötzlich aus vorerst unbekannter Ursache zu einem Verlust des Kabinendrucks.

Während die Sauerstoffmasken für die Passagiere auslösten, führten die Piloten das für einen solchen Fall vorgesehene Standardmanöver, einen raschen Notsinkflug auf eine Flughöhe von 10.000 Fuß Höhe durch. Rund zwei Stunden nach dem Vorfall setzte die Maschine auf dem Ausweichflughafen Düsseldorf auf.

(red)