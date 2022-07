Maschine stürzt auf dem Weg von Deutschland nach Wels ab

Zwei Todesopfer hat der Absturz eines Kleinflugzeuges in Deutschland gefordert.

Das Ultraleichtflugzeug vom Typ C42 Ikarus befand sich auf dem Weg zum oberösterreichischen Flugplatz Wels. Gestartet war die Maschine in der Nähe von Dresden. An Bord befanden sich der 69-jährige Luftfahrzeugführer sowie ein 80-jähriger Passagier.

Als die Maschine nicht wie geplant in Wels ankam und Angehörige der Insassen diese nicht erreichen konnten, wurden die Einsatzkräfte verständigt. Per Handyortung konnte das Wrack schließlich in einem Walt bei Altreichenau (Deutschland), unweit der Grenze zu Österreich entdeckt werden.

Für die beiden Insassen kam jede Hilfe zu spät, sie konnten nur noch tot geborgen werden.

Die Ermittlungen zur Absturzursache laufen.

(red)