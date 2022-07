transportiert Zelte kostenlos von und nach Budapest

Schon heute gilt das Festival, das heuer vom 10. bis 15. August auf der Óbudai-Insel mitten in Budapest stattfindet und zu dem rund 85.000 Besucher erwartet werden, als sehr umweltbewusst. Jedes Jahr hinterlassen Festival-Besucher dennoch mehrere Lkw-Ladungen an Einweg-Zelten und Campingutensilien.

Hier setzt Wizz Air an und befördert in der Zeit vom 8. bis 17. August auf ausgewählten Flügen Zelte von und nach Budapest kostenlos. „Wir streben nicht nur bei der Erstellung unseres Flugplans und der Durchführung unserer Flüge nach Nachhaltigkeit, sondern ermutigen auch unsere Passagiere, die umweltfreundlichsten Optionen in allen Bereichen ihres Lebens zu wählen“, erklärt Johan Eidhagen, Chief People und ESG Officer bei Wizz Air. Dazu gehöre auch die gemeinsam mit dem Sziget Festival geplante Aktion, die Anzahl der Einwegzelte während des Festivals zu reduzieren.

In Deutschland gilt die Aktion bei Flügen von Dortmund nach Budapest und zurück. Die Zelte dürfen bis zu zehn Kilogramm wiegen und eine maximale Größe von 149x119x171 Zentimetern haben. Bei Rundzelten darf die angegebene Größe maximal 171 Zentimeter im Durchmesser betragen.

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Berlin, Bremen und Saarbrücken.

(red / W6)