Wizz Air kündigt neue Strecken an

Wizz Air nimmt neue Routen von Dammam, dem Königreich Saudi-Arabien, nach Wien, Rom und Abu Dhabi auf. Die Strecke nach Abu Dhabi wird von Wizz Air Abu Dhabi, dem Joint Venture von Wizz Air und ADQ, betrieben. Die neuen Destinationen, die im September 2022 aufgenommen werden, sind der erste Schritt zu einer wachsenden Marktpräsenz in Saudi-Arabien, die zum ersten Mal wirklich erschwingliche, unkomplizierte Punkt-zu-Punkt-Reisen für Touristen und Einwohner des Königreichs, Europas und der Vereinigten Arabischen Emirate ermöglichen und die globale Konnektivität stärken wird, so die Airline in einer Presseaussendung.



Route Flugtage Verkaufsstart Flugstart Tickets ab* Rom - Dammam Mittwoch und Sonntag ab sofort 28.09.2022 39,99 EUR Wien - Dammam Montag und Freitag ab sofort 30.09.2022 39,99 EUR Abu Dhabi - Dammam Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag ab sofort 01.11.2022 24,99 EUR

Was die Airline jedoch nicht erwähnt: Saudi Arabien selbst steht seit geraumer Zeit in der Kritik von Menschenrechtsorganisationen. In dem Land, in dem eine besonders strenge Auslegung des Islam Staatsreligion ist, ist die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Regelmäßig finden öffentliche Hinrichtungen durch Enthaupten schon wegen geringer "Vergehen" wie etwa Ehebruch, Hexerei oder Abfall vom islamischen Glauben ("Gotteslästerung") statt. Für internationales Aufsehen sorgte auch der Fall des Bloggers Raif Badawi, der 2013 wegen "Beleidigung des Islam" zu zehn Jahren Haft und 1.000 Peitschenhieben verurteilt wurde. Auch Frauen werden unter Berufung auf "islamisches Recht" seit Jahrzehnten massiv unterdrückt. Um die Pressefreiheit ist es ebenfalls katastrophal schlecht bestellt.

(red / W6)