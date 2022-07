Wizz Air stellt im Juni Passagierrekord auf

Während der letzten zwölf Monaten baute Wizz Air sein dichtes Routennetzwerk weiter aus und eröffnete 200 neue Strecken zu 126 Zielen in ganz Europa und darüber. „Trotz der immensen Herausforderungen, mit denen die Reisebranche konfrontiert ist, haben wir im vergangenen Jahr ein deutliches Wachstum erzielt und die Grundlagen für ein weiteres Wachstum in den nächsten zehn Jahren geschaffen“, erklärt Pressesprecherin Zsuzsa Trubek. Um dieses Wachstum zu stabilisieren, hat Wizz Air im vergangenen Jahr 27 hochmoderne und effiziente Flugzeuge von Airbus neu in seine Flotte aufgenommen.

Bis zum Ende des Jahrzehnts möchte Wizz Air über 500 Flugzeuge verfügen. Der Auftragsbestand bei Airbus umfasst derzeit 13 A320neo-, 255 A321neo- und 47 A321XLR-Flugzeuge sowie die zusätzlichen Bestellungen von 15 A321neo und Kaufoptionen für weitere 75 A321neo, was insgesamt 411 Flugzeugen entspricht.

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Berlin, Bremen und Saarbrücken. In Österreich unterhält die Airline eine Basis auf dem Flughafen Wien.

(red / W6)