Als Kurs DE 1439 sollte die Boeing 757-300, D-ABOA, der Condor am 19. Juli von Lanzarote nach Hamburg fliegen. Doch kurz nach dem Start meldete die Besatzung technische Probleme und kündigte eine Rücklandung an. Wie der "Aviation Herald" berichtet, habe das linke Triebwerk mehrere Aussetzer in der Luftströmung gehabt. Daraufhin hätten die Piloten den Steigflug in 3.000 Fuß Höhe beendet.

Das Flugzeug befindet sich nach wie vor auf Lanzarote.

(red)