Schleppmaschine und Segelflugzeug kollidierten in der Luft - 2 Tote

Bei Böttingen im deutschen Kreis Tuttlingen sind in Schleppflugzeug und ein Segelflugzeug aus vorerst unbekannter Ursache in der Luft kollidiert. Beide Maschinen stürzten anschließend ab. Während die Besatzung des Segelflugzeuges, ein Fluglehrer und ein Flugschüler, ums Leben kamen, konnte sich der Luftfahrzeugführer des Schleppflugzeuges retten. Aus den vorliegenden Informationen geht allerdings nicht klar hervor, ob diese Rettung mittels Rückenfallschirm des Piloten oder durch ein Gesamtrettungssystem am Flugzeug erfolgte.

Warum die beiden Insassen des Segelflugzeuges ihre Maschine nicht mehr verlassen haben (auch sie mussten Fallschirme tragen) ist unklar.

Unfallexperten haben Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.

