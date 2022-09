Ab Mai 2023 verbindet Delta Air Lines Genf neu mit New York

Erfreuliche Neuigkeiten für die Romandie: Ab kommendem Sommer wird Delta Air Lines eine Flugverbindung zwischen Genf und New York-JFK aufnehmen. Der tägliche Nonstop-Flug wird am 11. April 2023 aufgenommen und ergänzt die bestehende Verbindung ab Zürich, so dass Kunden die Wahl zwischen zwei täglichen Verbindungen ab der Schweiz haben.

Mit der Aufnahme von Genf in Deltas Streckennetz verbindet die Fluggesellschaft alle zehn wichtigsten europäischen Geschäftsreiseziele nonstop mit New York. Ab dort gibt es für Gäste bequeme Verbindungen am selben Tag zu mehr als 65 Städten in ganz Nordamerika. Deltas neue Genf-Route ist Teil des bisher umfangreichsten Transatlantik-Flugplans, der fast 620 wöchentliche Flüge zu elf US-Flughäfen von 32 europäischen Märkten aus umfasst.

„Mit Deltas neuem Flug zwischen Genf und New York-JFK verdoppeln wir unser Angebot ab der Schweiz und eröffnen ein zweites Tor zur Welthauptstadt der Wirtschaft in den Vereinigten Staaten", so Nicolas Ferri, Delta Vice President Europe, Middle East, Africa and India. „Unser hervorragender Bordservice, unser Flugplan sowie die unvergleichliche Konnektivität geben uns die Gewissheit, dass Kunden, die zwischen Genf und New York fliegen, jederzeit Deltas preisgekrönte Gastfreundschaft genießen werden.“

Die USA sind der zweitgrößte Handelspartner der Schweiz, und der Handel mit Waren und Dienstleistungen belief sich laut der US-Handelsvertretung im Jahr 2019 auf geschätzte 134,4 Milliarden US-Dollar. Delta wird mit Boeing 767-400 Flugzeugen ab Genf fliegen und alle vier Delta-Kabinen anbieten – Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ und Main Cabin.

Kunden, die in Delta One reisen, kommen in den Genuss attraktiver Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, darunter die sogenannten „Someone Somewhere“ Amenity Kits, weiche und bequeme Bettwäsche aus recycelten Materialien, Getränkeservice vor dem Abflug, vom Chefkoch kuratierte Drei-Gänge-Menüs und außergewöhnliche Desserts mit Eisbechern zum Selbstzusammenstellen. Die Kunden haben außerdem kostenlosen Zugang zum Delta Sky Club am Flughafen New York-JFK.

Zudem kündigte die Fluggesellschaft soeben weitere Verbesserungen für ihre Delta Premium Select-Kabine an. Dazu gehören ein verbessertes Essensangebot, ein „Bubbles and Bites“-Moment mit Sekt, Wasser und einem besonderen Leckerbissen kurz nach dem Start sowie die erwähnten „Someone Somewhere Amenity Kits" mit Produkten von Grown Alchemist.

Delta ist mit 200 täglichen Abflügen die größte Fluggesellschaft am Flughafen New York-JFK und investiert in eine 1,5 Milliarden Dollar teure Renovierung, um das Kundenerlebnis am Flughafen zu verbessern. Die Erweiterung umfasst einen neuen Delta Sky Club in der Halle A des Terminals 4 sowie einen Delta One Club mit einem speziellen Service, der das Lounge-Erlebnis noch weiter verbessert. Nach der Fertigstellung Anfang 2024 werden alle Delta-Aktivitäten in einem Terminal zusammengefasst sein, was den Kunden ein bequemeres Reiseerlebnis ermöglicht.

Flugplan Genf – New York/JFK:

Flug Abflug Ankunft DL99 Genf um 12:15 New York-JFK um 15:05 DL100 New York-JFK um 20:25 Geneva um 10:15 (nächster Tag)

(red / DL)