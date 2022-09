Delta fliegt ab März wieder nonstop von Stuttgart nach Atlanta

Die Fluggesellschaft Delta Air Lines nimmt wieder Direktflüge ab Stuttgart in die USA auf. Ab 27. März 2023 verbindet die Airline den baden-württembergischen Landesflughafen vier Mal wöchentlich mit ihrem Drehkreuz Atlanta. Für Reisende gibt es dort zahlreiche Umsteigemöglichkeiten. Zum Einsatz kommen sollen Flugzeuge des Typs Boeing 767.

Ulrich Heppe, Geschäftsführer der Flughafen Stuttgart GmbH: „Direktflüge in die USA haben für den STR seit vielen Jahren eine enorme Bedeutung. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Delta die Stuttgart-Verbindung zu ihrem großen Drehkreuz Atlanta nach der Corona-Pause wieder aufnimmt. Für die Menschen und die Wirtschaft in der Region und für unsere amerikanischen Freunde ist das ein echter Gewinn.“

Thomas Brandt, Country Sales Manager Germany, Delta Air Lines: “Der Flughafen Stuttgart ist seit über 35 Jahren ein wichtiger Standort in unserem weltweiten Streckennetz und wir freuen uns, ab Ende März wieder ab Stuttgart zu fliegen. Mit unseren vier wöchentlichen Nonstopflügen nach Atlanta bieten wir Urlaubs- und Geschäftsreisenden sowie Fluggästen, die Freunde oder Verwandte besuchen, ab Stuttgart eine wichtige und notwendige Fluganbindung an die Ostküste der USA sowie eine nahtlose Konnektivität zu über Dutzenden von Zielen in Nordamerika. Mit unseren Frachtkapazitäten auf jedem Flug zwischen Baden-Württemberg und den USA unterstützen wir zudem süddeutsche Unternehmen jeder Art und Größe.“

(red / STR)