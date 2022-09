Finnair erneut als beste Fluggesellschaft in Nordeuropa ausgezeichnet

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die das Engagement aller Finnair-Mitarbeiter unterstreicht, unseren Gästen stets ein reibungsloses und komfortables Reiseerlebnis zu bieten", sagt Tiina Tissari, Vice President, Customer Experience and Products bei Finnair. „Unser operatives Umfeld war in den letzten zwei Jahren durch viele Herausforderungen gekennzeichnet, aber unser Fokus lag kontinuierlich auf unseren Gästen. Ich möchte dem gesamten Finnair-Team und unseren Partnern im gesamten Netzwerk meinen Dank für ihre hervorragende Arbeit aussprechen.“

Die World Airline Awards von Skytrax sind die weltweit größte, jährlich durchgeführte Umfrage zur Passagierzufriedenheit von Fluggesellschaften und werden oftmals auch als die „Oscars der Luftfahrtindustrie“ bezeichnet. Im Rahmen der Umfrage wird die Kundenzufriedenheit für das Gesamterlebnis der Fluggäste sowohl am Flughafen als auch an Bord der Flugzeuge analysiert. Allerdings wurde in der Vergangenheit auch immer wieder Kritik an einer vermeintlich intransparenten Vergabepraxis dieser Awards geäußert.

(red / AY)