Mehr Verbindungen zwischen Helsinki und Asien: Finnair erweitert Sommerflugplan 2023

Zwischen dem Drehkreuz Helsinki und wichtigen Zielen in Asien bietet Finnair im Sommer 2023 zusätzliche Flüge an. Mit drei wöchentlichen Flügen setzt der finnische Carrier seinen Flugbetrieb zwischen Helsinki und Osaka fort und fliegt den Flughafen Tokio-Narita häufiger an.

Finnair hebt von Helsinki nach Osaka ab dem 26. März 2023 immer mittwochs, freitags und sonntags ab; die Strecke Osaka-Helsinki wird montags, donnerstags und samstags bedient. Tokio-Narita wird ab dem 27. März montags, dienstags, donnerstags und samstags ab Helsinki angeflogen; dienstags, mittwochs, freitags und sonntags fliegt Finnair von Tokio-Narita nach Helsinki. Während der Sommersaison bietet Finnair auch täglich Flüge nach Tokio-Haneda an.

Zusätzlich erhöht Finnair die Frequenzen nach Hongkong und Delhi, die in der Sommersaison 2023 täglich angesteuert werden.

„Wir freuen uns, dass wir auf die steigende Nachfrage nach Reisen zwischen Europa und den wichtigsten asiatischen Zielen reagieren können. Im Sommer 2023 werden wir insgesamt 14 wöchentliche Verbindungen zwischen Finnland und Japan und tägliche Verbindungen nach Delhi und Hongkong anbieten“, sagt Ole Orvér, Chief Commercial Officer bei Finnair. „Der Flughafen Helsinki mit seinen großzügigen neuen Einrichtungen bietet sowohl für Reisende, die Finnland besuchen, als auch für diejenigen, die zu einem unserer vielen asiatischen Ziele weiterfliegen, ein hervorragendes Erlebnis.“

Die Flugpläne von Finnair knüpfen direkt an das Streckennetz von Finnair in Europa an. Die Flüge von Finnair zwischen Helsinki und Japan werden als Codeshare-Angebote mit den langjährigen Partnern Japan Airlines und British Airways durchgeführt. Gäste profitieren so auf ihren Reisen zwischen Europa und Japan von mehr Auswahl und Flexibilität. Alle Flüge können wie gewöhnt auf Finnair.com oder in Reisebüros gebucht werden.

(red / AY)