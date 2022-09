Flughafen Wien meldet starkes Wachstum für August

Weiterhin steigende Passagierzahlen verzeichnete der Flughafen Wien auch im Ferienmonat August 2022: Das Passagieraufkommen erhöhte sich mit 3.578.491 Reisenden um rund 61% in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) und mit 2.768.009 Reisenden um rund 56% am Standort Wien gegenüber dem August des Vorjahres (2021). Im Vergleich zum Vorkrisenniveau beträgt das Passagieraufkommen im August 2022 in der Gruppe 88% und am Standort Wien 87,8% vom August 2019 – also nur etwa 12% weniger als vor der Corona-Pandemie. Am stärksten Reisetag in diesem Feriensommer (31. Juli 2022) erreichte das Passagieraufkommen mit 102.670 Fluggästen schon 90% des Vorkrisenniveaus (113.069 Passagiere am 14. Juli 2019).